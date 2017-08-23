Президент Татарстана встретился с командой "КАМАЗ-мастер"
23.08.2017, 12:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Казанском Кремле состоялась встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с командой «КАМАЗ-мастер», одержавшей яркую победу в ралли «Шёлковый путь-2017».
Международное ралли «Шёлковый путь-2017», состоявшееся в середине июля, стало триумфальным для команды «КАМАЗ-мастер»: в грузовом зачёте экипажи во главе с пилотами Дмитрием Сотниковым, Антоном Шибаловым и Айратом Мардеевым заняли первое, второе и третье места, соответственно. Сегодня поздравления с победой от главы республики принимали руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин, экипажи-победители и члены команды, кто ежедневным трудом вносит вклад в развитие и уверенные победы этого коллектива.
«Сердечно поздравляю всех вас с блистательной победой в международном ралли «Шёлковый путь-2017». Каждая ваша победа – это новый повод гордиться вами, это серьёзный вклад в копилку нашей республики и страны. Ежегодно ваши выступления укрепляют авторитет российского автоспорта. Ежегодно вы доказываете, что наша техника, наши пилоты, штурманы и механики – самые лучшие. Я уверен, что впереди команду ждут новые яркие победы в непростой борьбе с сильными соперниками», - сказал Рустам Минниханов.
Международное ралли «Шёлковый путь-2017», состоявшееся в середине июля, стало триумфальным для команды «КАМАЗ-мастер»: в грузовом зачёте экипажи во главе с пилотами Дмитрием Сотниковым, Антоном Шибаловым и Айратом Мардеевым заняли первое, второе и третье места, соответственно. Сегодня поздравления с победой от главы республики принимали руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин, экипажи-победители и члены команды, кто ежедневным трудом вносит вклад в развитие и уверенные победы этого коллектива.
«Сердечно поздравляю всех вас с блистательной победой в международном ралли «Шёлковый путь-2017». Каждая ваша победа – это новый повод гордиться вами, это серьёзный вклад в копилку нашей республики и страны. Ежегодно ваши выступления укрепляют авторитет российского автоспорта. Ежегодно вы доказываете, что наша техника, наши пилоты, штурманы и механики – самые лучшие. Я уверен, что впереди команду ждут новые яркие победы в непростой борьбе с сильными соперниками», - сказал Рустам Минниханов.
Источник: KAMAZ