ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную России по биатлону с победой в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. 18 февраля сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете.



«Уважаемые Антон Игоревич, Алексей Анатольевич, Максим Сергеевич, Антон Владимирович!



От души поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по биатлону в эстафете с восемью огневыми рубежами.



Вы блестяще справились с поставленной задачей, продемонстрировали бойцовский характер, волю, великолепное мастерство. Заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта.



Ваша убедительная и по-настоящему красивая победа стала ярким свидетельством большого потенциала отечественной школы биатлона, его замечательных традиций.



Желаю вам новых успехов и достижений – и в спорте, и в жизни», — говорится на сайте Кремля.