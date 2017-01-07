ОРЕАНДА-НОВОСТИ 7 января, в Красноярске на острове Отдыха состоялся традиционный легкоатлетический пробег "Рождественский полумарафон". Участникам предлагали преодолеть дистанции 21,1 км или 5,275 км.



"Рождественский полумарафон" в Красноярске проводится с 1994 года. За свою многолетнюю историю как-то проводился и в тридцатиградусный мороз. Сегодня участникам было проще – всего минус двадцать два на старте. Все места на этот забег были распределены за неделю до мероприятия. В итоге "Рождественский полумарафон" собрал рекордное количество участников – 205 человек. Борьба велась в каждой из шестнадцати возрастных категорий.



В абсолютном зачете среди мужчин победу праздновал Андрей Путинцев (01:16:24), у женщин лучшее время показала Анастасия Пугачева (01:40:31). Компанию красноярцам на пьедесталах составили бегуны из Санкт-Петербурга, Томска, Кемерово, Братска, Дивногорска, Железногорска, Канска, Сосновоборска и других городов. Каждый финишер был отмечен памятной медалью.



Напомним, что в 2016 году соревнования проходили при температуре -23°С, соревновались 121 человек.