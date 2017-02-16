Россия впервые принимает III зимние Всемирные военные игры
16.02.2017, 14:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Россия впервые принимает III зимние Всемирные военные игры - мультиспортивное мероприятие, организуемое для спортсменов-военнослужащих один раз в четыре года. Право на их проведение Россия получила в 2015 году, на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта CISM в Кувейте.
Перед Играми пройдёт Эстафета огня. Огонь был зажжён 13 февраля на южном склоне горы Эльбрус – на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря. Восхождение совершили и зажгли лучину от солнечных лучей, сфокусированных параболическим зеркалом – экс-рекордсмен скоростного забега на Эльбрус, покоривший Эверест первым из жителей Кабардино-Балкарской Республики, спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдул-Халим Ольмезов; спортсмен ЦСКА, призер Олимпийских игр 2016 года, борец вольного стиля Аниуар Гедуев и сотрудники Центра горной подготовки и выживания Вооруженных сил Российской Федерации.
Далее эстафета пройдёт в пяти столицах военных округов - Хабаровске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Североморске. 23 февраля в Государственном Кремлёвском Дворце состоится объединение огня этих городов, а 24 февраля, на церемонии открытия в Сочи, будет зажжена главная чаша.
В каждом городе к лампаде прикоснутся по 2017 человек - военнослужащие, спортсмены, ветераны, заслуженные деятели.
Перед Играми пройдёт Эстафета огня. Огонь был зажжён 13 февраля на южном склоне горы Эльбрус – на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря. Восхождение совершили и зажгли лучину от солнечных лучей, сфокусированных параболическим зеркалом – экс-рекордсмен скоростного забега на Эльбрус, покоривший Эверест первым из жителей Кабардино-Балкарской Республики, спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдул-Халим Ольмезов; спортсмен ЦСКА, призер Олимпийских игр 2016 года, борец вольного стиля Аниуар Гедуев и сотрудники Центра горной подготовки и выживания Вооруженных сил Российской Федерации.
Далее эстафета пройдёт в пяти столицах военных округов - Хабаровске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Североморске. 23 февраля в Государственном Кремлёвском Дворце состоится объединение огня этих городов, а 24 февраля, на церемонии открытия в Сочи, будет зажжена главная чаша.
В каждом городе к лампаде прикоснутся по 2017 человек - военнослужащие, спортсмены, ветераны, заслуженные деятели.