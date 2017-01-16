Россияне Логинов и Старых выиграли гонки на этапе Кубка IBU в Арбере
16.01.2017, 10:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В немецком городе Арбере завершился пятый этап Кубка IBU. Погода внесла свои коррективы в расписание соревнований: состоялись только индивидуальные гонки, смешанные эстафеты были отменены.
Среди мужчин первое место занял россиянин Александр Логинов. Второе место у швейцарца Жереми Финелло, третье – у болгарина Михаила Клечорова.
Что касается женской гонки, российские биатлонистки взяли весь пьедестал. Лучшей стала Ирина Старых. Серебро у Дарьи Виролайнен, бронзу выиграла Светлана Слепцова.
Среди мужчин первое место занял россиянин Александр Логинов. Второе место у швейцарца Жереми Финелло, третье – у болгарина Михаила Клечорова.
Что касается женской гонки, российские биатлонистки взяли весь пьедестал. Лучшей стала Ирина Старых. Серебро у Дарьи Виролайнен, бронзу выиграла Светлана Слепцова.