Россияне пополнили копилку сборной золотыми медалями на летняя универсиаде в Тайбэе
25.08.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 24 августа в Тайбэе (Китай) на XXIX Всемирной летней универсиаде россияне пополнили копилку сборной четырьмя золотыми, шестью серебряными и пятью бронзовыми медалями.
Победителями Всемирных студенческих игр стали прыгун в воду Илья Захаров (трамплин, 3 м), тяжёлоатлет Егор Климонов (до 94 кг), тхэквондист Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг) и мужская команда по фехтованию на шпагах (Дмитрий Гусев, Сергей Бида, Алан Фардзинов, Георгий Бруев).
«Серебро» завоевали прыгуны в воду Никита Шлейхер / Юлия Тимошинина (микст, вышка), Евгений Кузнецов (трамплин, 3 м), стрелок из лука Арсалан Балданов (классический лук), тяжёлоатлет Родион Бочков (свыше 105 кг), женская команда по фехтованию на рапирах (Ирина Елесина, Лейла Пириева, Аделя Абдрахманова, Яна Алборова) и мужская команда по дзюдо (Абдула Абдулжалилов, Лечи Эдиев, Аслан Лаппинагов, Станислав Ретинский, Нияз Билалов, Альберт Огузов, Антон Брачёв, Муса Туменов).
«Бронзу» выиграли мужская (Арсалан Балданов, Галсан Базаржапов, Артём Махненко) и женская (Туяна Дашидоржиева, Елена Осипова, Саяна Цыремпилова) команды по стрельбе из классического лука, прыгуньи в воду Мария Полякова / Елена Черных (трамплин, 3 м, синхрон), женская команда по дзюдо (Мария Персидская, Галия Сагитова, Наталья Голомидова, Валентина Костенко, Татьяна Коваленко, Александра Бабинцева, Анжела Гаспарян, Юлия Ляниченко) и пловчиха Мария Темникова (брасс, 200 м).
В неофициальном общекомандном зачёте сборная России осталась четвёртой с 12 золотыми, 17 серебряными и 25 бронзовыми медалями. Уверенно лидируют спортсмены Республики Корея (23-14-19), на втором месте – команда Японии (18-11-19), на третьем – сборная китайского Тайбэя (13-16-8). По общему числу наград первые – южнокорейцы (56), вторые – россияне (54), третьи – японцы (48).
Соревнования завершатся 30 августа.
Победителями Всемирных студенческих игр стали прыгун в воду Илья Захаров (трамплин, 3 м), тяжёлоатлет Егор Климонов (до 94 кг), тхэквондист Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг) и мужская команда по фехтованию на шпагах (Дмитрий Гусев, Сергей Бида, Алан Фардзинов, Георгий Бруев).
«Серебро» завоевали прыгуны в воду Никита Шлейхер / Юлия Тимошинина (микст, вышка), Евгений Кузнецов (трамплин, 3 м), стрелок из лука Арсалан Балданов (классический лук), тяжёлоатлет Родион Бочков (свыше 105 кг), женская команда по фехтованию на рапирах (Ирина Елесина, Лейла Пириева, Аделя Абдрахманова, Яна Алборова) и мужская команда по дзюдо (Абдула Абдулжалилов, Лечи Эдиев, Аслан Лаппинагов, Станислав Ретинский, Нияз Билалов, Альберт Огузов, Антон Брачёв, Муса Туменов).
«Бронзу» выиграли мужская (Арсалан Балданов, Галсан Базаржапов, Артём Махненко) и женская (Туяна Дашидоржиева, Елена Осипова, Саяна Цыремпилова) команды по стрельбе из классического лука, прыгуньи в воду Мария Полякова / Елена Черных (трамплин, 3 м, синхрон), женская команда по дзюдо (Мария Персидская, Галия Сагитова, Наталья Голомидова, Валентина Костенко, Татьяна Коваленко, Александра Бабинцева, Анжела Гаспарян, Юлия Ляниченко) и пловчиха Мария Темникова (брасс, 200 м).
В неофициальном общекомандном зачёте сборная России осталась четвёртой с 12 золотыми, 17 серебряными и 25 бронзовыми медалями. Уверенно лидируют спортсмены Республики Корея (23-14-19), на втором месте – команда Японии (18-11-19), на третьем – сборная китайского Тайбэя (13-16-8). По общему числу наград первые – южнокорейцы (56), вторые – россияне (54), третьи – японцы (48).
Соревнования завершатся 30 августа.
Источник: http://www.minsport.gov.ru