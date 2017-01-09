Россиянка Аввакумова завоевала две медали на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина
09.01.2017, 12:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Третий этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина принёс две награды россиянке Ирине Аввакумовой. На соревнованиях в Оберстдорфе (Германия) спортсменка, которую прозвали Летающей Лыжницей, завоевала серебро и бронзу.
Успешное выступление позволило ей подняться на четвёртое место в общем зачёте с результатом 282 очка. "Безусловно, мне удались минувшие выходные. Непростые погодные условия на моё выступление никак не повлияли. Я уже думаю о будущих стартах и надеюсь, что они будут не менее успешными", — сказала Аввакумова после соревнований.
Для российской спортсменки этот подиум стал уже десятым в карьере на этапах Кубка мира.
Уверенные победы в двух стартах одержала трёхкратная обладательница Кубка мира и лидер нынешнего сезона японка Сара Таканаси. Следующий этап Кубка пройдёт в Саппоро (Япония).
Успешное выступление позволило ей подняться на четвёртое место в общем зачёте с результатом 282 очка. "Безусловно, мне удались минувшие выходные. Непростые погодные условия на моё выступление никак не повлияли. Я уже думаю о будущих стартах и надеюсь, что они будут не менее успешными", — сказала Аввакумова после соревнований.
Для российской спортсменки этот подиум стал уже десятым в карьере на этапах Кубка мира.
Уверенные победы в двух стартах одержала трёхкратная обладательница Кубка мира и лидер нынешнего сезона японка Сара Таканаси. Следующий этап Кубка пройдёт в Саппоро (Япония).