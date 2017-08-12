ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Воспитанница тверской спортивной школы Дарья Клишина завоевала высшую награду в карьере — серебро Чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне. С заслуженной наградой спорстменку поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Ваш успех стал настоящим и долгожданным подарком для многочисленных болельщиков, которые искренне верят в Вас и Ваши победы. В финале Вы продемонстрировали настоящий характер, сумели переломить ход борьбы и взять верх над сильнейшими соперниками. Это триумф силы воли, высокого мастерства, упорства и настойчивости на пути к цели", — отметил Руденя.

На соревнованиях прыгунья в длину показала результат в 7 метров, всего на 2 сантиметра уступив обладательнице золотой медали. Это лучший результат Дарьи Клишиной в текущем сезоне. Личный рекорд спортсменки — 7,05 метра.