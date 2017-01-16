Россиянка Наталья Матвеева одержала победу в двух спринтах в этапе Кубка мира по лыжным гонкам
16.01.2017, 12:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россиянка Наталья Матвеева успешно выступила в шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходили в итальянском городе Тоблахе.
Сначала лыжница стала первой в индивидуальном спринте свободным стилем. Эта победа стала для неё второй в рамках Кубка мира.
После этого Наталья Матвеева в паре с Юлией Белоруковой выиграла командный спринт свободным стилем. Второе место заняла шведская команда. Замкнули тройку лидеров лыжницы из Норвегии.
"Наташа очень грамотно провела свой последний этап и на финише просто замечательно поработала. Юля тоже, понятно, отдала все свои силы на последнем круге. Когда, помимо того, что есть силы, есть ещё и тактически грамотные действия, это очень радует! Я благодарна девчонкам и всей сервисной группе, которая сегодня тоже сработала очень хорошо", — сказала после гонки президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Сначала лыжница стала первой в индивидуальном спринте свободным стилем. Эта победа стала для неё второй в рамках Кубка мира.
После этого Наталья Матвеева в паре с Юлией Белоруковой выиграла командный спринт свободным стилем. Второе место заняла шведская команда. Замкнули тройку лидеров лыжницы из Норвегии.
"Наташа очень грамотно провела свой последний этап и на финише просто замечательно поработала. Юля тоже, понятно, отдала все свои силы на последнем круге. Когда, помимо того, что есть силы, есть ещё и тактически грамотные действия, это очень радует! Я благодарна девчонкам и всей сервисной группе, которая сегодня тоже сработала очень хорошо", — сказала после гонки президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.