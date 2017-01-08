Россиянки заняли весь пьедестал в гонке преследования в Мартелле
08.01.2017, 15:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Триумфом российских биатлонистов завершилась гонка преследования на четвёртом этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле.
Дарья Виролайнен, несмотря на три промаха одержала победу. Второй финишировала Ирина Старых, обошедшая на последнем круге Викторию Сливко. Четвёртое место также у российской биатлонистки — Светланы Мироновой.
Кубок IBU. Мартелль (Италия). Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Дарья Виролайнен (Россия) — 33.07,8 (3)
2. Ирина Старых (Россия) +13,6 (1)
3. Виктория Сливко (Россия) +27,8 (2)
4. Светлана Миронова (Россия) +47,9 (4)
7. Анна Никулина (Россия) +1.33,7 (5)
9. Светлана Слепцова (Россия) +1.54,7 (3)
Дарья Виролайнен, несмотря на три промаха одержала победу. Второй финишировала Ирина Старых, обошедшая на последнем круге Викторию Сливко. Четвёртое место также у российской биатлонистки — Светланы Мироновой.
Кубок IBU. Мартелль (Италия). Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Дарья Виролайнен (Россия) — 33.07,8 (3)
2. Ирина Старых (Россия) +13,6 (1)
3. Виктория Сливко (Россия) +27,8 (2)
4. Светлана Миронова (Россия) +47,9 (4)
7. Анна Никулина (Россия) +1.33,7 (5)
9. Светлана Слепцова (Россия) +1.54,7 (3)