ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские биатлонистки оккупировали весь пьедестал в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Контиолахти. Дарья Виролайнен, несмотря на круг штрафа, одержала уверенную победу. "Чистая" стрельба позволила завоевать "серебро" и "бронзу" Екатерине Шумиловой и Анастасии Загоруйко.

Кубок IBU. Контиолахти (Финляндия). Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Дарья Виролайнен (Россия) - 20.48,4 (1)

2. Екатерина Шумилова (Россия) +18,6 (0)

3. Виктория Сливко (Россия) +30,7 (0)

7. Анастасия Загоруйко (Россия) +49,2 (1)

12. Анна Никулина (Россия) +58,5 (1)

13. Ульяна Кайшева (Россия) +1.00,2 (1)