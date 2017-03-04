Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU в Контиолахти
04.03.2017, 19:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские биатлонистки оккупировали весь пьедестал в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Контиолахти. Дарья Виролайнен, несмотря на круг штрафа, одержала уверенную победу. "Чистая" стрельба позволила завоевать "серебро" и "бронзу" Екатерине Шумиловой и Анастасии Загоруйко.
Кубок IBU. Контиолахти (Финляндия). Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Дарья Виролайнен (Россия) - 20.48,4 (1)
2. Екатерина Шумилова (Россия) +18,6 (0)
3. Виктория Сливко (Россия) +30,7 (0)
7. Анастасия Загоруйко (Россия) +49,2 (1)
12. Анна Никулина (Россия) +58,5 (1)
13. Ульяна Кайшева (Россия) +1.00,2 (1)
Кубок IBU. Контиолахти (Финляндия). Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Дарья Виролайнен (Россия) - 20.48,4 (1)
2. Екатерина Шумилова (Россия) +18,6 (0)
3. Виктория Сливко (Россия) +30,7 (0)
7. Анастасия Загоруйко (Россия) +49,2 (1)
12. Анна Никулина (Россия) +58,5 (1)
13. Ульяна Кайшева (Россия) +1.00,2 (1)