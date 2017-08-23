Российские спортсмены выиграли очередные медали на Всемирной универсиаде в Тайбэе
23.08.2017, 12:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 22 августа в Тайбэе (Китай) на XXIX Всемирной летней универсиаде российские спортсмены добавили в копилку сборной команды одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые награды.
«Золото» завоевал тхэквондист Борис Краснов (до 68 кг).
Серебряными призёрами стали тяжёлоатлеты Тима Туриева (до 63 кг) и Вячеслав Яркин (до 77 кг), а также Мария Каменева в плавании на 100 м вольным стилем.
Бронзовые медали принесли тхэквондистка Анисия Челохсаева (до 57 кг), пловцы Михаил Вековищев (200 м вольным стилем) и Арина Опёнышева (100 м вольным стилем), а также дзюдоист Абдула Абдулжалилов (до 66 кг).
Российская сборная занимает шестое место в неофициальном общекомандном зачёте с четырьмя золотыми, восемью серебряными и 13 бронзовыми медалями. Возглавляет таблицу по-прежнему Республика Корея (10-7-10), на вторую позицию вышла команда Японии (8-8-10), третьи – спортсмены Тайбэя (7-11-3). По общему числу наград лидеры – южнокорейцы (27), японцы (26) и россияне (25).
Соревнования завершатся 30 августа.
«Золото» завоевал тхэквондист Борис Краснов (до 68 кг).
Серебряными призёрами стали тяжёлоатлеты Тима Туриева (до 63 кг) и Вячеслав Яркин (до 77 кг), а также Мария Каменева в плавании на 100 м вольным стилем.
Бронзовые медали принесли тхэквондистка Анисия Челохсаева (до 57 кг), пловцы Михаил Вековищев (200 м вольным стилем) и Арина Опёнышева (100 м вольным стилем), а также дзюдоист Абдула Абдулжалилов (до 66 кг).
Российская сборная занимает шестое место в неофициальном общекомандном зачёте с четырьмя золотыми, восемью серебряными и 13 бронзовыми медалями. Возглавляет таблицу по-прежнему Республика Корея (10-7-10), на вторую позицию вышла команда Японии (8-8-10), третьи – спортсмены Тайбэя (7-11-3). По общему числу наград лидеры – южнокорейцы (27), японцы (26) и россияне (25).
Соревнования завершатся 30 августа.
Источник: http://www.minsport.gov.ru