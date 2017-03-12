ОРЕАНДА-НОВОСТИ Во французском Виттеле проходит чемпионат и первенство Европы по стрельбе из лука.



Москвич Артём Махненко в составе мужской команды России завоевал бронзовую медаль чемпионата в соревнованиях по стрельбе из классического лука. Артём Махненко, Баир Цыбекдоржиев и Галсан Базаржапов победили в матче за третье место украинскую сборную со счётом 5:1. Первыми стали итальянские лучники, у команды Франции – второе место.



На первенстве Европы московский спортсмен Дмитрий Степанов в соревнованиях по стрельбе из блочного лука стал обладателем «бронзы». Мужская сборная России в составе Дмитрия Степанова, Романа Ефимова и Евгения Сокола в поединке за третье место выиграла у команды Великобритании – 233:231. Первенствовали датчане, вторыми стали лучники из Италии.