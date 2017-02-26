ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский биатлонист Кирилл Стрельцов по итогам первенства мира одержал убедительную победу в общем зачёте юниорского Кубка IBU с большим преимуществом. Напомним что по итогам прошлого сезона Стрельцов был вторым в генеральной классификации этого соревнования. Также в активе Стрельцова малые глобусы по итогам индивидуальных и спринтерских гонок

Общий зачёт юниорского Кубка IBU:

1. Кирилл Стрельцов (Россия) - 483

2. Антон Дудченко (Украина) - 392

3. Давид Цобель (Германия) - 384

4. Никита Поршнев (Россия) - 372

5. Игорь Малиновский (Россия) - 360

12. Никита Лобастов (Россия) - 236

23. Василий Томшин (Россия) - 158

28. Александр Насекин (Россия) - 143

34. Вячеслав Малеев (Россия) - 121