Российский биатлонист Кирилл Стрельцов стал обладателем юниорского Кубка IBU
26.02.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский биатлонист Кирилл Стрельцов по итогам первенства мира одержал убедительную победу в общем зачёте юниорского Кубка IBU с большим преимуществом. Напомним что по итогам прошлого сезона Стрельцов был вторым в генеральной классификации этого соревнования. Также в активе Стрельцова малые глобусы по итогам индивидуальных и спринтерских гонок
Общий зачёт юниорского Кубка IBU:
1. Кирилл Стрельцов (Россия) - 483
2. Антон Дудченко (Украина) - 392
3. Давид Цобель (Германия) - 384
4. Никита Поршнев (Россия) - 372
5. Игорь Малиновский (Россия) - 360
12. Никита Лобастов (Россия) - 236
23. Василий Томшин (Россия) - 158
28. Александр Насекин (Россия) - 143
34. Вячеслав Малеев (Россия) - 121
Общий зачёт юниорского Кубка IBU:
1. Кирилл Стрельцов (Россия) - 483
2. Антон Дудченко (Украина) - 392
3. Давид Цобель (Германия) - 384
4. Никита Поршнев (Россия) - 372
5. Игорь Малиновский (Россия) - 360
12. Никита Лобастов (Россия) - 236
23. Василий Томшин (Россия) - 158
28. Александр Насекин (Россия) - 143
34. Вячеслав Малеев (Россия) - 121