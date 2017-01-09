Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл "Тур де Ски"
09.01.2017, 14:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 31 декабря по 8 января на территории трёх стран – Швейцарии (Санта Мария Валь Мюстэр), Германии (Оберстдорф) и Италии (Тоблах и Валь ди Фьемме) состоялась традиционная многодневная лыжная гонка "Тур де Ски", проводящаяся как один из этапов Кубка мира. Победителем этих престижных соревнований стал россиянин Сергей Устюгов, выигравший пять гонок подряд и установивший рекорд по количеству побед в рамках многодневки. Он также был лучшим в спринтерском зачёте.
Прошлогодний победитель норвежец Мартин Йонсруд Сундбю занял второе место, швейцарец Дарио Колонья – третье.
Другие россияне показали следующие результаты: Александр Бессмертных – 13-й, Андрей Ларков – 22-й, Андрей Мельниченко – 27-й, Пётр Седов – 29-й, Ермил Вокуев – 36-й.
Первая многодневка "Тур де Ски" состоялась в сезоне 2006/2007. Устюгов стал вторым представителем нашей страны, кто выиграл эти соревнования. Первым в сезоне 2012/2013 это сделал Александр Легков.
Устюгов отметил, что боролся не только за себя, но и за отстранённых товарищей по команде. Напомним, Международная федерация лыжного спорта в конце декабря отстранила шестерых российских лыжников (в том числе олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова и серебряного призёра Игр – 2014 Максима Вылегжанина) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
Кроме того, Устюгов поблагодарил всех, кто за него болел: "Это общая победа, меня поддерживала вся страна".
Прошлогодний победитель норвежец Мартин Йонсруд Сундбю занял второе место, швейцарец Дарио Колонья – третье.
Другие россияне показали следующие результаты: Александр Бессмертных – 13-й, Андрей Ларков – 22-й, Андрей Мельниченко – 27-й, Пётр Седов – 29-й, Ермил Вокуев – 36-й.
Первая многодневка "Тур де Ски" состоялась в сезоне 2006/2007. Устюгов стал вторым представителем нашей страны, кто выиграл эти соревнования. Первым в сезоне 2012/2013 это сделал Александр Легков.
Устюгов отметил, что боролся не только за себя, но и за отстранённых товарищей по команде. Напомним, Международная федерация лыжного спорта в конце декабря отстранила шестерых российских лыжников (в том числе олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова и серебряного призёра Игр – 2014 Максима Вылегжанина) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
Кроме того, Устюгов поблагодарил всех, кто за него болел: "Это общая победа, меня поддерживала вся страна".