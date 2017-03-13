"Ростов-Арена" готова на 75%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Строительная готовность «Ростов-Арены» - 75%. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.
На сегодняшний день на «Ростов-Арене» ведётся монтаж системы медиафасада; всего предстоит смонтировать 19,3 тысячи кв. м. Тентовая полимерная мембрана установлена в угловых секциях кровли будущего стадиона. Продолжается монтаж лифтов и установка дверей.
На строительной площадке будущего стадиона начался монтаж витражей и оконных блоков.
- Уже приступили к элементам благоустройства, завершается строительство билетных касс и КПП. На самом стадионе выполнены внутренние и внешние инженерные коммуникации, залито бетонное основание поля. 20 марта приступим к устройству самого «пирога» футбольного поля, это основной элемент, - пояснил Николай Безуглов.
Заниматься созданием поля будет английская компания, имеющая опыт устройства футбольных полей на лучших стадионах Европы.
Окончательный срок завершения работ – 25 декабря 2017 года.