ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Строительная готовность «Ростов-Арены» - 75%. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.

На сегодняшний день на «Ростов-Арене» ведётся монтаж системы медиафасада; всего предстоит смонтировать 19,3 тысячи кв. м. Тентовая полимерная мембрана установлена в угловых секциях кровли будущего стадиона. Продолжается монтаж лифтов и установка дверей.

На строительной площадке будущего стадиона начался монтаж витражей и оконных блоков.

- Уже приступили к элементам благоустройства, завершается строительство билетных касс и КПП. На самом стадионе выполнены внутренние и внешние инженерные коммуникации, залито бетонное основание поля. 20 марта приступим к устройству самого «пирога» футбольного поля, это основной элемент, - пояснил Николай Безуглов.

Заниматься созданием поля будет английская компания, имеющая опыт устройства футбольных полей на лучших стадионах Европы.

Окончательный срок завершения работ – 25 декабря 2017 года.