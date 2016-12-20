СБР выпустил официальное заявление относительно ситуации с допингом
20.12.2016, 15:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с атмосферой, сложившейся в медиа-пространстве, после появления в СМИ информации о 31 российском биатлонисте, подозреваемом в использовании запрещенных медицинских средств, СБР считает необходимым выступить со следующим заявлением.
На протяжении уже нескольких лет СБР последовательно проводит политику нулевой терпимости к допингу. Это подтверждается как абсолютной открытостью всех без исключения биатлонистов — членов сборных команд для контроля со стороны ВАДА и других аккредитованных организаций, так и активным взаимодействием СБР с этими организациями в области профилактики и пропаганды чистого спорта. Для того чтобы убедиться в этом – достаточно ознакомиться с официальной статистикой ВАДА о сдаче допинг-проб биатлонистами разных стран в 2014 году.
В период с весны 2014 года, когда, в результате выборов, сменилось высшее руководство Союза — это взаимодействие стало еще более интенсивным.
Решительно борясь с любыми попытками использовать запрещенные препараты, СБР за свой счет провел более 10 семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций. От работы со сборными командами были отстранены все лица когда-либо попадавшие хотя бы под подозрение в причастности к непозволительным экспериментам. В ходе внутренних проверок на национальных соревнованиях были уличены и сурово наказаны спортсмены не внявшие строгим требованиям СБР.
Подтверждением непримиримой политики СБР в отношении допинга служит и сотрудничество, в последние годы, с Союзом таких зарубежных специалистов как Рикко Гросс и Вольфганг Пихлер, которые едва ли бы согласились поставить под удар собственную репутацию.
На протяжении уже нескольких лет СБР последовательно проводит политику нулевой терпимости к допингу. Это подтверждается как абсолютной открытостью всех без исключения биатлонистов — членов сборных команд для контроля со стороны ВАДА и других аккредитованных организаций, так и активным взаимодействием СБР с этими организациями в области профилактики и пропаганды чистого спорта. Для того чтобы убедиться в этом – достаточно ознакомиться с официальной статистикой ВАДА о сдаче допинг-проб биатлонистами разных стран в 2014 году.
В период с весны 2014 года, когда, в результате выборов, сменилось высшее руководство Союза — это взаимодействие стало еще более интенсивным.
Решительно борясь с любыми попытками использовать запрещенные препараты, СБР за свой счет провел более 10 семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций. От работы со сборными командами были отстранены все лица когда-либо попадавшие хотя бы под подозрение в причастности к непозволительным экспериментам. В ходе внутренних проверок на национальных соревнованиях были уличены и сурово наказаны спортсмены не внявшие строгим требованиям СБР.
Подтверждением непримиримой политики СБР в отношении допинга служит и сотрудничество, в последние годы, с Союзом таких зарубежных специалистов как Рикко Гросс и Вольфганг Пихлер, которые едва ли бы согласились поставить под удар собственную репутацию.