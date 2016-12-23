СБР выступил с заявлением по итогам внеочередного Исполкома IBU
23.12.2016, 15:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Союз биатлонистов России выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного Исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене.
В сложившихся обстоятельствах СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Определение места проведения названных мероприятий остается за IBU. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков.
СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию.
СБР призывает представителей СМИ и болельщиков соблюдать права российских атлетов и уважать регламент международных антидопинговых организаций. Принимать решения и обнародовать информацию о допинг-пробах и дисквалификациях могут лишь уполномоченные на то международные организации — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз биатлонистов (IBU).
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В сложившихся обстоятельствах СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Определение места проведения названных мероприятий остается за IBU. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков.
СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию.
СБР призывает представителей СМИ и болельщиков соблюдать права российских атлетов и уважать регламент международных антидопинговых организаций. Принимать решения и обнародовать информацию о допинг-пробах и дисквалификациях могут лишь уполномоченные на то международные организации — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз биатлонистов (IBU).
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