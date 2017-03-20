Саночник Роман Репилов взял первое место на чемпионате России

Московский спортсмен Роман Репилов стал победителем соревнований одноместных саней на чемпионате России в Сочи. Вторым стал Семён Павличенко, представляющий Московскую и Ленинградскую области, бронза у Степана Фёдорова из Кемеровской области.



«Все заезды прошли хорошо, мы попробовали кое-какие новые настройки. Всё делали с прицелом на Олимпийские игры, на четыре заезда, и всё более-менее получилось», — рассказал журналистом Роман Репилов.



Он отметил, что очень рад впервые стать чемпионом России. «На самом деле я даже не думал о том, чтобы обязательно завершить сезон победой. Хотел выступить хорошо, и всё получилось. В прошлом году на чемпионате России я выиграл первый заезд, но во втором ошибся и в итоге занял только третье место», — добавил спортсмен.



Соревнования в Сочи, которые проходили с 17 по 19 марта, состояли из четырёх заездов. По такой же системе саночники соревнуются на Олимпийских играх.