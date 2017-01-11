Сборная России выиграла серебро эстафеты в Рупольдинге
11.01.2017, 21:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мужская сборная России стала второй в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. В составе российской команды выступали: Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.
Кубок мира. Рупольдинг.
Эстафета. Мужчины.
1. Норвегия – 1:13:40.7 (0+5)
2. Россия +5.1 (0+2)
3. Германия +23.5 (1+9)
Кубок мира. Рупольдинг.
Эстафета. Мужчины.
1. Норвегия – 1:13:40.7 (0+5)
2. Россия +5.1 (0+2)
3. Германия +23.5 (1+9)