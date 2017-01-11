ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мужская сборная России стала второй в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. В составе российской команды выступали: Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

Кубок мира. Рупольдинг.

Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия – 1:13:40.7 (0+5)

2. Россия +5.1 (0+2)

3. Германия +23.5 (1+9)