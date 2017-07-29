ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 июля в турецком Самсуне на XXIII Сурдлимпийских летних играх российские спортсмены выиграли пять золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

Золотые медали завоевали:

Юлия Абубякирова – лёгкая атлетика, 800 м, бег, женщины;

Максим Куликов – лёгкая атлетика, десятиборье, мужчины;

Ксения Головина – лёгкая атлетика, 200 м, бег, женщины;

Артемий Карпов и Алёна Соболева – бадминтон, парные соревнования;

Дарья Булавина – стрельба, 50 м, малокалиберная винтовка.

Серебряными призёрами стали:

Диана Солодова – лёгкая атлетика, 800 м, бег, женщины;

Константин Хиленко – лёгкая атлетика, десятиборье, мужчины;

Артемий Карпов – бадминтон, индивидуальные соревнования, мужчины;

Полина Смирнова – теннис, одиночный разряд, женщины;

Степан Айвазян и Дарья Науменко-Кравченко - тхэквондо пумсэ, парный зачёт;

мужская сборная России по гандболу.

Бронзовые награды выиграли:

Екатерина Кудрявцева – лёгкая атлетика, 800 м, бег, женщины;

Кирилл Цыбизов – лёгкая атлетика, десятиборье, мужчины;

Анджела Алемсейтова – лёгкая атлетика, тройной прыжок, женщины;

Валерий Антонов и Михаил Ефремов – бадминтон, парные соревнования;

Шохзод Гуломзода – бадминтон, индивидуальные соревнования, мужчины;

Надежда Кораблинова, Ольга Лотина, Дарья Макарова, Марина Макарова, Дина Париц и Светлана Журавлёва – боулинг, зачёт пятёрок, женщины;

Егор Панюшкин – теннис, одиночный разряд, мужчины;

Юлия Овчинникова – тхэквондо пумсэ, индивидуальные соревнования, женщины;

Степан Айвазян – тхэквондо пумсэ, индивидуальные соревнования, мужчины;

Сурадж Джумабаев, Степан Айвазян, Антон Ковтунов, Анастасия Кузнецова, Дарья Науменко-Кравченко и Юлия Овчинникова – тхэквондо пумсэ, командный зачёт;

мужская сборная России по волейболу.

По итогам девяти соревновательных дней и за два дня до завершения Сурдлимпиады-2017 в копилке сборной России 74 золотые, 51 серебряная и 55 бронзовых медалей. В общекомандном зачёте российская команда занимает первое место. На втором – спортсмены из Украины (19-31-34), на третьем – представители Республики Корея (15-16-12).