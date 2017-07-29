Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачёт на XXIII Сурдлимпийских летних играх
Золотые медали завоевали:
Юлия Абубякирова – лёгкая атлетика, 800 м, бег, женщины;
Максим Куликов – лёгкая атлетика, десятиборье, мужчины;
Ксения Головина – лёгкая атлетика, 200 м, бег, женщины;
Артемий Карпов и Алёна Соболева – бадминтон, парные соревнования;
Дарья Булавина – стрельба, 50 м, малокалиберная винтовка.
Серебряными призёрами стали:
Диана Солодова – лёгкая атлетика, 800 м, бег, женщины;
Константин Хиленко – лёгкая атлетика, десятиборье, мужчины;
Артемий Карпов – бадминтон, индивидуальные соревнования, мужчины;
Полина Смирнова – теннис, одиночный разряд, женщины;
Степан Айвазян и Дарья Науменко-Кравченко - тхэквондо пумсэ, парный зачёт;
мужская сборная России по гандболу.
Бронзовые награды выиграли:
Екатерина Кудрявцева – лёгкая атлетика, 800 м, бег, женщины;
Кирилл Цыбизов – лёгкая атлетика, десятиборье, мужчины;
Анджела Алемсейтова – лёгкая атлетика, тройной прыжок, женщины;
Валерий Антонов и Михаил Ефремов – бадминтон, парные соревнования;
Шохзод Гуломзода – бадминтон, индивидуальные соревнования, мужчины;
Надежда Кораблинова, Ольга Лотина, Дарья Макарова, Марина Макарова, Дина Париц и Светлана Журавлёва – боулинг, зачёт пятёрок, женщины;
Егор Панюшкин – теннис, одиночный разряд, мужчины;
Юлия Овчинникова – тхэквондо пумсэ, индивидуальные соревнования, женщины;
Степан Айвазян – тхэквондо пумсэ, индивидуальные соревнования, мужчины;
Сурадж Джумабаев, Степан Айвазян, Антон Ковтунов, Анастасия Кузнецова, Дарья Науменко-Кравченко и Юлия Овчинникова – тхэквондо пумсэ, командный зачёт;
мужская сборная России по волейболу.
По итогам девяти соревновательных дней и за два дня до завершения Сурдлимпиады-2017 в копилке сборной России 74 золотые, 51 серебряная и 55 бронзовых медалей. В общекомандном зачёте российская команда занимает первое место. На втором – спортсмены из Украины (19-31-34), на третьем – представители Республики Корея (15-16-12).