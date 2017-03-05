Сборная России финишировала 4-ой в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
05.03.2017, 20:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мужская сборная России заняла четвёртое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхёнчхане. Выиграла команда Франции.
По итогам этой гонки сборная России завоевала Малый хрустальный глобус в зачете эстафетных гонок среди мужчин.
Кубок мира по биатлону 2016/2017. Пхёнчхан
Эстафета. Мужчины.
1. Франция — 1:12:09.5 (0+10)
2. Австрия +33.8 (0+9)
3. Норвегия +45.4 (1+8)
4. Россия +1:11.1 (0+9)