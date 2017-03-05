ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мужская сборная России заняла четвёртое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхёнчхане. Выиграла команда Франции.

По итогам этой гонки сборная России завоевала Малый хрустальный глобус в зачете эстафетных гонок среди мужчин.

Кубок мира по биатлону 2016/2017. Пхёнчхан (Южная Корея).





Эстафета. Мужчины.

1. Франция — 1:12:09.5 (0+10)

2. Австрия +33.8 (0+9)

3. Норвегия +45.4 (1+8)

4. Россия +1:11.1 (0+9)