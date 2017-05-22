ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сборная России по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе межсезонья в Белокурихе. На Алтае команды будут тренироваться до 30 мая.

Под руководством Андрея Падина и Рикко Гросса в Белокурихе тренируются пять биатлонистов: Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Юрий Шопин. Евгений Гараничев по согласованию тренерского штаба и личного тренера спортсмена первый сбор проведёт в Тюмени.

С женской командой на Алтае работают старший тренер Сергей Коновалов и Николай Загурский. В составе команды на данный момент тренируются пять биатлонисток: Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина.