ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Турине (Италия) завершился чемпионат Европы по шорт-треку. В многоборье победу одержал москвич Семён Елистратов. По итогам всех гонок Семён набрал 86 очков. Вторым стал венгр Лю Шаолинь – в его активе 71 очко. На третью ступень пьедестала почёта поднялся голландец Сьенки Кнегт, набравший 54 очка. Ещё один московский спортсмен Виктор Ан с 17 очками – восьмой.



Отметим, что Семён Елистратов выиграл чемпионат Европы в многоборье второй год подряд.



Также Семён Елистратов и Виктор Ан стали обладателями серебряных медалей в составе сборной России. Россияне: Семён Елистратов, Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр Шульгинов – стали вторыми в эстафете на дистанции 5000 метров. Первое место заняла сборная Голландии, команда Италии – третья.