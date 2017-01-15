Семён Елистратов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по шорт-треку
15.01.2017, 19:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В субботу, 14 января, москвич Семён Елистратов победил на дистанции 1500 метров. Семён показал время 2 минуты 20,608 секунды. Вторым стал венгр Лю Шаоанг (2:20,808). Бронзовая медаль досталась Владиславу Быканову из Израиля (2:20,822).
«Это победа над самим собой. Весенняя ситуация с милдронатом дала о себе знать, немножко пошатнула, я очень сильно переживал, плюс на новогодние праздники умер мой дедушка. Но я смог подняться и выиграть. Это здорово, я очень рад», – рассказал журналистам Семён Елистратов.
Ещё один московский спортсмен Виктор Ан на дистанции 500 метров завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, финишировав третьим (41,834 секунды). Выиграл забег голландец Шинки Кнегт (41,168), серебро завоевал его соотечественник – Дилан Хогерверф (41,549).
«Это победа над самим собой. Весенняя ситуация с милдронатом дала о себе знать, немножко пошатнула, я очень сильно переживал, плюс на новогодние праздники умер мой дедушка. Но я смог подняться и выиграть. Это здорово, я очень рад», – рассказал журналистам Семён Елистратов.
Ещё один московский спортсмен Виктор Ан на дистанции 500 метров завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, финишировав третьим (41,834 секунды). Выиграл забег голландец Шинки Кнегт (41,168), серебро завоевал его соотечественник – Дилан Хогерверф (41,549).