ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вместе с представителем Краснодарского края Аниуаром Гедуевым восхождение на величайшую вершину Европы – Эльбрус, совершил президент федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов, сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.



Огонь игр они зажгли от параболических зеркал. После этого Гедуев и Ольмезов передали лампаду с пламенем ставропольским юнармейцам – молодым казакам, прошедшим спортивную подготовку.



Следующей остановкой огня стал Ростов–на–Дону, где эстафету приняла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.



Напомним, эстафета огня III Всемирных военных игр проходит в России с 11 февраля. Слияние огней из разных военных округов произойдет 23 февраля на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве.



Всемирные военные игры – аналог Олимпийских игр. Их проводит организация CISM (Council International du Sports Military), которая объединяет 134 государства.