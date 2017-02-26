Сергей Устюгов выиграл золото чемпионата мира по лыжным видам спорта
26.02.2017, 12:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 февраля в г. Лахти (Финляндия) на Чемпионате мира по лыжным видам спорта россиянин Сергей Устюгов выиграл "золото" в скиатлоне.
Дистанцию 30 км (15 км классическим стелем и 15 км свободным стилем) С. Устюгов прошёл за 1 час 9 минут 16,7 секунды. На протяжении всей гонки соперником россиянина был норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, который в итоге пересёк финиш с отставанием 6,7 секунды. Бронзовым призёром стал также представитель Норвегии Финн Хёген Крог (1.9:48,5).
"Сергей выиграл достойно. Он всю дистанцию лидировал, – прокомментировала итоги турнира президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. – Сергей абсолютно достоин победы, показал, что он – сильнейший".
Сам С. Устюгов заявил, что выполнил поставленную перед собой задачу завоевать "золото" Чемпионата мира. Вместе с тем он отметил: "Это всего лишь вторая гонка, впереди ещё две и надо к ним готовиться".
Дистанцию 30 км (15 км классическим стелем и 15 км свободным стилем) С. Устюгов прошёл за 1 час 9 минут 16,7 секунды. На протяжении всей гонки соперником россиянина был норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, который в итоге пересёк финиш с отставанием 6,7 секунды. Бронзовым призёром стал также представитель Норвегии Финн Хёген Крог (1.9:48,5).
"Сергей выиграл достойно. Он всю дистанцию лидировал, – прокомментировала итоги турнира президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. – Сергей абсолютно достоин победы, показал, что он – сильнейший".
Сам С. Устюгов заявил, что выполнил поставленную перед собой задачу завоевать "золото" Чемпионата мира. Вместе с тем он отметил: "Это всего лишь вторая гонка, впереди ещё две и надо к ним готовиться".