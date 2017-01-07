Шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию пройдёт 9 января
07.01.2017, 13:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В связи трагическими событиями 25 декабря 2016 года (крушение самолёт ТУ-154 Министерства обороны Российской Федерации) и объявленным днём траура было принято решение о переносе XIII шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию.
Представление пройдёт 9 января 2017 года. XIII шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию впервые состоится в бассейне дворца спорта «Динамо» на Водном стадионе. Теперь каждый зритель сможет увидеть действие на воде, на сцене и в воздухе как на ладони.
В шоу примут участие:
— звёзды мирового синхронного плавания — золотая олимпийская российская сборная в полном составе под руководством главного тренера заслуженного тренера России Татьяны Покровской;
— юные воспитанники спортивных школ Москвы;
— мастера прыжков в воду — спортсмены сборной команды Москвы;
— двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин;
— гимнастки — воспитанницы школы олимпийского резерва под руководством Ирины Винер-Усмановой;
— чемпионы и рекордсмены России по флайборду;
— хореографические коллективы столицы;
— артисты цирка под руководством заслуженного артиста России Владимира Вавилова;
— водный балет театра на воде «Аквамагика».
Шоу проведут трёхкратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Мария Киселёва и Ольга Брусникина.
Представление пройдёт 9 января 2017 года. XIII шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию впервые состоится в бассейне дворца спорта «Динамо» на Водном стадионе. Теперь каждый зритель сможет увидеть действие на воде, на сцене и в воздухе как на ладони.
В шоу примут участие:
— звёзды мирового синхронного плавания — золотая олимпийская российская сборная в полном составе под руководством главного тренера заслуженного тренера России Татьяны Покровской;
— юные воспитанники спортивных школ Москвы;
— мастера прыжков в воду — спортсмены сборной команды Москвы;
— двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин;
— гимнастки — воспитанницы школы олимпийского резерва под руководством Ирины Винер-Усмановой;
— чемпионы и рекордсмены России по флайборду;
— хореографические коллективы столицы;
— артисты цирка под руководством заслуженного артиста России Владимира Вавилова;
— водный балет театра на воде «Аквамагика».
Шоу проведут трёхкратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Мария Киселёва и Ольга Брусникина.