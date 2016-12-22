Собянин открыл подстанцию, которая будет снабжать энергией парк "Зарядье"
22.12.2016, 15:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичный градоначальник Сергей Собянин открыл новую подстанцию (ПС) «Кожевническая» ПАО «МОЭСК», строительство которой велось в стесненных условиях на небольшом земельном участке площадью чуть больше одного гектара. Однако, рабочим удалось органично вписать в прилегающую застройку новые здания в стиле хай-тек, разместив в сверхмалых габаритах оборудование 3-х классов напряжения (220, 20, и 10 кВ).
«Введена уникальная подстанция «Кожевническая», которая обеспечит дополнительную надежность электроснабжения центральной и южной части города. Один из первых потребителей будет парк «Зарядье»», - рассказал Сергей Собянин.
Мэр Сергей Собянин, также добавил, что энергосистема Москвы – одна из самых надежных и эффективных среди мегаполисов мира в ходе
Напомним, что до строительства подстанции «Кожевническая» подача электрических мощностей в районы Даниловский, Донской, Замоскворечье, Таганский, Якиманка осуществлялась подстанциями «Кожуховская» (1922 г. постройки), «Павелецкая» (1970-е гг.) и ТЭЦ-9 (1935 г.).
«Введена уникальная подстанция «Кожевническая», которая обеспечит дополнительную надежность электроснабжения центральной и южной части города. Один из первых потребителей будет парк «Зарядье»», - рассказал Сергей Собянин.
Мэр Сергей Собянин, также добавил, что энергосистема Москвы – одна из самых надежных и эффективных среди мегаполисов мира в ходе
Напомним, что до строительства подстанции «Кожевническая» подача электрических мощностей в районы Даниловский, Донской, Замоскворечье, Таганский, Якиманка осуществлялась подстанциями «Кожуховская» (1922 г. постройки), «Павелецкая» (1970-е гг.) и ТЭЦ-9 (1935 г.).