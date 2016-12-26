ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Традиционные соревнования по конькобежному спорту на разные дистанции пройдут на северо-востоке столицы. В них примут участие дети, подростки и семейные команды.

Самых быстрых будут выбирать в личном зачёте. Задача спортсмена — пробежать один круг, показав лучшее время. Кроме того, состоятся эстафеты с участием членов семей (мама, папа и ребёнок в возрасте от шести до 11 лет) и команд районов Северо-Восточного округа, в каждую из них войдут по четыре спортсмена в возрасте от 12 до 17 лет.

Победители и призёры получат медали, дипломы, кубки и грамоты.

Организаторы напоминают, что всем участникам необходимо иметь с собой коньки.