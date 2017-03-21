Спортсменка из России стала чемпионкой Европы по пулу
21.03.2017, 12:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Чемпионат Европы проходит в португальском городе Албуфейра. На него приехали 175 спортсменов из 34 стран.
Спортсменка из Москвы Кристина Ткач завоевала титул чемпионки Европы по пулу. В финале дисциплины «стрейт-пул» она обыграла самую титулованную спортсменку Ясмин Оушен из Австрии. Счёт финала 75:45 в пользу россиянки.
Бронзовая медаль досталась ещё одной москвичке Наталье Сероштан.
Спортсменка из Москвы Кристина Ткач завоевала титул чемпионки Европы по пулу. В финале дисциплины «стрейт-пул» она обыграла самую титулованную спортсменку Ясмин Оушен из Австрии. Счёт финала 75:45 в пользу россиянки.
Бронзовая медаль досталась ещё одной москвичке Наталье Сероштан.