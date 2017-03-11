ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Пловдиве (Болгария) состоялось первенство Европы по фехтованию среди кадетов и юниоров.

В командных соревнованиях по рапире среди девушек, первое место заняла сборная команда России, в составе которой выступали Белла Кулаева, Виктория Юсова (обе Москва), Аделя Абдрахманова и Марта Мартьянова. В финале наши девушки сражались с командой из Польши. Перед последним кругом польские рапиристки выигрывали 27:21. Но в своём поединке Виктория Юсова сумела вывести сборную России вперёд – 29:28. Судьба золотых медалей решилась в бою Юлии Вальчик и Марты Мартьяновой, где наша рапиристка была быстрее и точнее своей соперницы и, победив 6:3, Мартьянова принесла золото сборной России – 38:35.

Москвич Андрей Гладков вместе друзьями по команде Анатолием Костенко, Константином Лохановым и Владиславом Поздняковым завоевали серебро в командном первенстве, сборной Италии – 44:45. В финальных поединках победа чаще была за российскими спортсменами, благодаря чему после 7 боев наша сборная выигрывала 35:29. Однако, проигравший первые два боя Дарио Кавальере обыграл Анатолия Костенко – 10:5, сократив разрыв в счете до минимума. А в заключительном поединке Маттео Нери сумел опередить Константина Лоханова – 6:4, принеся победу саблистам Италии.