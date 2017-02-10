Московские спортсмены завоевали "серебро" Кубка России по тяжёлой атлетике
10.02.2017, 13:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Столичные спортсмены получили серебряные награды Кубка России по тяжёлой атлетике, который проходит в Зеленодольске.
Москвич Кирилл Мусохранов с результатом 287 килограммов после двух видов упражнений стал вторым в весовой категории до 69 килограммов. Победу одержал Олег Чен из Краснодарского края, поднявший 316 килограммов. На третьем месте расположился Эдуард Ананян из Ставропольского края (286 килограммов).
Ещё одним серебряным призёром стала столичная атлетка Ирина Баймулкина. В сумме двоеборья в весовой категории до 53 килограммов она подняла 174 килограмма. Первой оказалась Кристина Соболь из Ростовской области с суммой 193 килограмма. Замкнула тройку лидеров спортсменка из Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Сухарь (173 килограмма).
Москвич Кирилл Мусохранов с результатом 287 килограммов после двух видов упражнений стал вторым в весовой категории до 69 килограммов. Победу одержал Олег Чен из Краснодарского края, поднявший 316 килограммов. На третьем месте расположился Эдуард Ананян из Ставропольского края (286 килограммов).
Ещё одним серебряным призёром стала столичная атлетка Ирина Баймулкина. В сумме двоеборья в весовой категории до 53 килограммов она подняла 174 килограмма. Первой оказалась Кристина Соболь из Ростовской области с суммой 193 килограмма. Замкнула тройку лидеров спортсменка из Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Сухарь (173 килограмма).