Спринт на Всемирных военных играх в Сочи выиграл Максим Цветков
24.02.2017, 18:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российский биатлонист Максим Цветков одержал победу в спринте на Всемирных военных играх в Сочи. Допустив один промах, он на 13.9 секунд опередил болгарина Владимира Илиева.
Результаты спринта. Всемирные военные игры. Сочи. Спринт. Мужчины.
1. Максим Цветков — 27:01.3 (1)
2. Владимир Илиев (Болгария) +13.9 (3)
3. Красимир Анев (Болгария) +14.9 (1)
6. Матвей Елисеев +59.1 (2)
15. Сергей Клячин +2:07.2 (4)
17. Эдуард Латыпов +2:14.9 (3)
18. Алексей Корнев +2:17.9 (2)