ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российский биатлонист Максим Цветков одержал победу в спринте на Всемирных военных играх в Сочи. Допустив один промах, он на 13.9 секунд опередил болгарина Владимира Илиева.



Результаты спринта. Всемирные военные игры. Сочи. Спринт. Мужчины.



1. Максим Цветков — 27:01.3 (1)



2. Владимир Илиев (Болгария) +13.9 (3)



3. Красимир Анев (Болгария) +14.9 (1)



6. Матвей Елисеев +59.1 (2)



15. Сергей Клячин +2:07.2 (4)



17. Эдуард Латыпов +2:14.9 (3)



18. Алексей Корнев +2:17.9 (2)