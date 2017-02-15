ОРЕАНДА-НОВОСТИ Стадион «Лужники» планируется сдать в эксплуатацию до конца первого полугодия, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Все строительные работы в «Лужниках» уже завершены, ведётся монтаж инженерного оборудования, заканчивается внутренняя отделка», - сказал М. Хуснуллин.



По его словам, также завершается монтаж зрительских кресел на трибунах.



Глава Стройкомплекса отметил, что с наступлением весны продолжится благоустройство территории олимпийского комплекса «Лужники».



Напомним, в «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу-2018: матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля.



В ходе реконструкции кровлю стадиона «Лужники» превратят в огромный медиаэкран, на котором будут транслироваться матчи. На стадионе появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля, здесь будут установлены два больших видеоэкрана для просмотра матчей.