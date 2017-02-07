ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 февраля на XXVIII Всемирной зимней универсиаде в г. Алматы (Республика Казахстан) российские спортсмены завоевали четыре золотые и одну бронзовую медали. За два дня до завершения соревнований студенческая сборная России гарантировала первое место в общекомандном зачёте с 23 золотыми, 20 серебряными и 13 бронзовыми наградами. Кроме того, россияне побили свой же рекорд по числу побед на зимней Универсиаде – в 2015 году на Играх в Словакии и Испании было завоёвано 20 золотых медалей. Всего в активе россиян сейчас 56 наград, что является повторением рекорда зимних Универсиад.

На второй позиции расположились представители Республики Казахстан (10-6-11), на третьей – спортсмены Республики Корея (8-4-5), которым вполне по силам выйти на второе место, поскольку впереди финалы в их коронном виде – шорт-треке.

В понедельник «золото» в составе российской сборной выиграли конькобежка Анна Присталова (масс-старт), лыжницы (Лилия Васильева, Ольга Репницына и Анна Нечаевская) и лыжники (Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин и Дмитрий Ростовцев) в эстафетах, а также женская сборная России по хоккею. «Бронзу» принёс конькобежец Александр Разорёнов (масс-старт).