Свердловская область объявила о готовности к "Лыжне России-2017"
16.02.2017, 14:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Организаторы массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017», которая состоится в Екатеринбурге 18 февраля на площадке Екатеринбург-ЭКСПО, отчитались о полной готовности к проведению мероприятия.
«Мы имеем полностью подготовленную лыжную трассу. У нас смонтированы все конструкции - звук, свет, экран, трибуны. У нас разработана очень хорошая транспортная логистика, большая парковка сможет разместить всех приезжающих на личном транспорте. В день проведения «Лыжни России» муниципальный транспорт будет перевозить бесплатно участников гонки, главное при себе иметь лыжи и сказать кодовое выражение «мы едем на «Лыжню России». От станции метро Ботаническая будут весь день курсировать шаттлы до Екатеринбург-ЭКСПО. На самой площадке участники разместятся в первом павильоне. Здесь организованы раздевалки, пункты питания, стойки регистрации, где можно будет получить шапочки, символизирующие «Лыжню России-2017» в Свердловской области, зона развлечений. На финише можно поесть бесплатно солдатскую кашу и горячий чай. Площадка будет работать с 10:00 до 16:00», - рассказал организатор гонки «Дмитрий Чукреев.
В 11:00 - старт спортивного забега. Для участия в нем уже зарегистрировалось около четырехсот человек. Массовый старт для любителей состоится в 12:00.
«Трасса в этом году пологая. Делая ее, мы понимали, что в основном в забеге участвуют любители, которым сложно приходится на подъемах и спусках. Тем более у нас много детей всегда участвует. По трассе спокойно можно будет прогуляться на лыжах», - рассказал Дмитрий Чукреев.
Организаторы планируют, что в массовом забеге в Екатеринбурге примут участие порядка 20 тысяч человек.
«Лыжня России» в этот день пройдет во всех муниципалитетах. Победителям будут вручаться денежные сертификаты. Общий призовой фонд «Лыжни России» в Свердловской области 2 миллиона рублей. Сертификаты получат лучшие лыжники-профессионалы области, самые спортивные семьи, самые юные и самые опытные участники соревнований.
Напомним, подготовка к «Лыжне России-2017» держится на особом контроле. По поручению губернатора Евгения Куйвашева создан организационный комитет по подготовке к событию. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, медицинского обеспечения участников праздника, питанию.
Дистанция гонки «Лыжня России-2017» составит 2018 метров, в проведения в России игр Чемпионата мира по футболу.
«Мы имеем полностью подготовленную лыжную трассу. У нас смонтированы все конструкции - звук, свет, экран, трибуны. У нас разработана очень хорошая транспортная логистика, большая парковка сможет разместить всех приезжающих на личном транспорте. В день проведения «Лыжни России» муниципальный транспорт будет перевозить бесплатно участников гонки, главное при себе иметь лыжи и сказать кодовое выражение «мы едем на «Лыжню России». От станции метро Ботаническая будут весь день курсировать шаттлы до Екатеринбург-ЭКСПО. На самой площадке участники разместятся в первом павильоне. Здесь организованы раздевалки, пункты питания, стойки регистрации, где можно будет получить шапочки, символизирующие «Лыжню России-2017» в Свердловской области, зона развлечений. На финише можно поесть бесплатно солдатскую кашу и горячий чай. Площадка будет работать с 10:00 до 16:00», - рассказал организатор гонки «Дмитрий Чукреев.
В 11:00 - старт спортивного забега. Для участия в нем уже зарегистрировалось около четырехсот человек. Массовый старт для любителей состоится в 12:00.
«Трасса в этом году пологая. Делая ее, мы понимали, что в основном в забеге участвуют любители, которым сложно приходится на подъемах и спусках. Тем более у нас много детей всегда участвует. По трассе спокойно можно будет прогуляться на лыжах», - рассказал Дмитрий Чукреев.
Организаторы планируют, что в массовом забеге в Екатеринбурге примут участие порядка 20 тысяч человек.
«Лыжня России» в этот день пройдет во всех муниципалитетах. Победителям будут вручаться денежные сертификаты. Общий призовой фонд «Лыжни России» в Свердловской области 2 миллиона рублей. Сертификаты получат лучшие лыжники-профессионалы области, самые спортивные семьи, самые юные и самые опытные участники соревнований.
Напомним, подготовка к «Лыжне России-2017» держится на особом контроле. По поручению губернатора Евгения Куйвашева создан организационный комитет по подготовке к событию. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, медицинского обеспечения участников праздника, питанию.
Дистанция гонки «Лыжня России-2017» составит 2018 метров, в проведения в России игр Чемпионата мира по футболу.