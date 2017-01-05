ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская биатлонистка Светлана Слепцова показала второй результат в спринте на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле. Выиграла гонку австрийская спортсменка Фабьен Хартвегер.

Кроме того, ещё трое россиянок попали в десятку сильнейших.

Кубок IBU. Мартелль, Италия

Спринт. Женщины.

1. Фабьен Хартвегер (Австрия) - 24:00.8 (0)

2. Светлана Слепцова +14.4 (2)

3. Жюли Симон (Франция) +26.8 (0)

4. Анна Никулина +28.7 (2)

5. Виктория Сливко +29.2 (1)

8. Светлана Миронова +1:10.6 (3)

16. Ирина Старых +1:29.6 (5)

18. Ольга Якушова +2:05.3 (5)