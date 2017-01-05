Светлана Слепцова стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелле
05.01.2017, 18:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская биатлонистка Светлана Слепцова показала второй результат в спринте на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле. Выиграла гонку австрийская спортсменка Фабьен Хартвегер.
Кроме того, ещё трое россиянок попали в десятку сильнейших.
Кубок IBU. Мартелль, Италия
Спринт. Женщины.
1. Фабьен Хартвегер (Австрия) - 24:00.8 (0)
2. Светлана Слепцова +14.4 (2)
3. Жюли Симон (Франция) +26.8 (0)
4. Анна Никулина +28.7 (2)
5. Виктория Сливко +29.2 (1)
8. Светлана Миронова +1:10.6 (3)
16. Ирина Старых +1:29.6 (5)
18. Ольга Якушова +2:05.3 (5)
Кроме того, ещё трое россиянок попали в десятку сильнейших.
Кубок IBU. Мартелль, Италия
Спринт. Женщины.
1. Фабьен Хартвегер (Австрия) - 24:00.8 (0)
2. Светлана Слепцова +14.4 (2)
3. Жюли Симон (Франция) +26.8 (0)
4. Анна Никулина +28.7 (2)
5. Виктория Сливко +29.2 (1)
8. Светлана Миронова +1:10.6 (3)
16. Ирина Старых +1:29.6 (5)
18. Ольга Якушова +2:05.3 (5)