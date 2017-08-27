Светлана Слепцова выиграла золото в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская биатлонистка Светлана Слепцова выиграла золото в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Она допустила пять промахов, но сумела удержать своё преимущество на дистанции. Второй финишировала Надежда Белкина из Украины, третьей — Паулина Фиалкова, представляющая Словакию.
Чемпионат мира по летнему биатлону-2107. Чайковский, Пермский край
Гонка преследования. Женщины
1. Светлана Слепцова — 31:26.7 (5)
2. Надежда Белкина +10.9 (2)
3. Паулина Фиалкова +27.2 (5)
4. Ольга Дмитриева +29.3 (6)
7. Ольга Шестерикова +40.2 (3)
8. Ульяна Кайшева +1:03.9 (5)
9. Наталья Гербулова +1:55.8 (5)
16. Анастасия Егорова +3:15.5 (3)