ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская биатлонистка Светлана Слепцова выиграла золото в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Она допустила пять промахов, но сумела удержать своё преимущество на дистанции. Второй финишировала Надежда Белкина из Украины, третьей — Паулина Фиалкова, представляющая Словакию.

Чемпионат мира по летнему биатлону-2107. Чайковский, Пермский край

Гонка преследования. Женщины

1. Светлана Слепцова — 31:26.7 (5)

2. Надежда Белкина +10.9 (2)

3. Паулина Фиалкова +27.2 (5)

4. Ольга Дмитриева +29.3 (6)

7. Ольга Шестерикова +40.2 (3)

8. Ульяна Кайшева +1:03.9 (5)

9. Наталья Гербулова +1:55.8 (5)

16. Анастасия Егорова +3:15.5 (3)