Татьяна Акимова: свой этап в миксте могу назвать лучшим в карьере
10.02.2017, 11:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В четверг, 9 февраля, на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене биатлонная сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, представительницы Чувашии Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина показала третье время в смешанной эстафете.
Фундамент медального успеха построила Татьяна Акимова, бежавшая на втором этапе. Эстафету она приняла 14-й. Она лишь однажды воспользовалась экстра-патроном на «стойке», отыграла отставание, которое «привезла» Подчуфарова, и передала эстафету Логинову пятой.
«Своим этапом в миксте я довольна. Меня порадовала стрельба. Разложить силы по дистанции также удалось правильно, - отметила Татьяна в беседе с журналистами после финиша. «Конечно, давление чемпионата мира заставляет волноваться больше. Но перед смешанной эстафетой удалось абстрагироваться от лишних мыслей… Мне удалось правильно разложить силы. В прошлом году в Хохфильцене я сильно устала под конец трассы. Сделала выводы. Свой этап в миксте могу назвать лучшим в карьере», – сказала Татьяна Акимова.
Чемпионами мира в смешанной эстафете стали немцы (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайфер и Симон Шемп). Серебро – у французов (Анаис Шевалье, Мари Дорен -Абер, Квентин Фийон-Майё, Мартен Фуркад).
Фундамент медального успеха построила Татьяна Акимова, бежавшая на втором этапе. Эстафету она приняла 14-й. Она лишь однажды воспользовалась экстра-патроном на «стойке», отыграла отставание, которое «привезла» Подчуфарова, и передала эстафету Логинову пятой.
«Своим этапом в миксте я довольна. Меня порадовала стрельба. Разложить силы по дистанции также удалось правильно, - отметила Татьяна в беседе с журналистами после финиша. «Конечно, давление чемпионата мира заставляет волноваться больше. Но перед смешанной эстафетой удалось абстрагироваться от лишних мыслей… Мне удалось правильно разложить силы. В прошлом году в Хохфильцене я сильно устала под конец трассы. Сделала выводы. Свой этап в миксте могу назвать лучшим в карьере», – сказала Татьяна Акимова.
Чемпионами мира в смешанной эстафете стали немцы (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайфер и Симон Шемп). Серебро – у французов (Анаис Шевалье, Мари Дорен -Абер, Квентин Фийон-Майё, Мартен Фуркад).