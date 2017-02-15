Татьяна Акимова выступит в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
15.02.2017, 12:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 февраля на проходящем в эти дни в Хохфильцене (Австрия) чемпионате мира по биатлону будет дан старт индивидуальной гонке среди женщин, в которой выступит спортсменка из Чувашии Татьяна Акимова.
В составе сборной России также побегут Ольга Подчуфарова, Ирина Старых и Светлана Слепцова. Известны стартовые номера биатлонисток. Первой из россиянок побежит Татьяна Акимова, получившая 9-й номер. Светлана Слепцова стартует 33-й, Ирина Старых — 46-й, Ольга Подчуфарова — 84-й.
Гонка начнется в 16:30 по московскому времени.
Напомним, что на счету сборной России на данный момент «бронза» в смешанной эстафете, вклад в завоевание которой внесла и наша спортсменка Татьяна Акимова. Пока еще не разыгранными остались медали индивидуальной гонки (15 и 16 февраля), эстафеты (17 и 18 февраля) и масс-старта (19 февраля).
В составе сборной России также побегут Ольга Подчуфарова, Ирина Старых и Светлана Слепцова. Известны стартовые номера биатлонисток. Первой из россиянок побежит Татьяна Акимова, получившая 9-й номер. Светлана Слепцова стартует 33-й, Ирина Старых — 46-й, Ольга Подчуфарова — 84-й.
Гонка начнется в 16:30 по московскому времени.
Напомним, что на счету сборной России на данный момент «бронза» в смешанной эстафете, вклад в завоевание которой внесла и наша спортсменка Татьяна Акимова. Пока еще не разыгранными остались медали индивидуальной гонки (15 и 16 февраля), эстафеты (17 и 18 февраля) и масс-старта (19 февраля).