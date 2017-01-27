ОРЕАНДА-НОВОСТИ На строительной площадке «Ростов-Арены» на 75% завершена установка сборных элементов настила трибун. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.



На сегодняшний день на стройплощадке будущего стадиона на 90% завершена кладка перегородок из кирпича, на 85% - кладка наружных стен и перегородок.



На объекте ведутся штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения нового стадиона. Начался монтаж лифтов и установка дверей.



Полностью завершено устройство нижнего слоя футбольного поля – бетонной плиты. Готовность монолитной плиты – 83%. Позднее для отвода ливневых и талых вод в основании футбольного поля будут сформированы дренажная и прочие инженерные системы. На заключительном этапе ростовский стадион обзаведется натуральным спортивным травяным покрытием.



Завершен монтаж каркаса кровли, выполненной из металлоконструкций арочного типа; идет укладка полимерного кровельного покрытия. На сегодняшний день смонтировано 4,4 тысячи кв. м из запроектированной общей площади покрытия в 49,5 тысячи кв м. Тентовая полимерная мембрана установлена в угловых секциях кровли будущего стадиона.



Ведется монтаж системы медиафасада; всего предстоит смонтировать 19,3 тысячи кв. м.



На 83% выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона. На объекте идет благоустройство территории вокруг стадиона, а также возведение ограждений спортивного сооружения.



Строительная готовность «Ростов-Арены» - около 70%. Окончательный срок завершения работ – 25 декабря 2017 года.