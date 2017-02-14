В Московском Марафоне примут участие более 30 тыс. бегунов
14.02.2017, 16:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2017 году тысячи бегунов из России и других стран откроют новую главу в истории московского бегового движения. С апреля по сентябрь уже в пятый раз пройдет серия забегов, ставших важной частью международной марафонской культуры.
2017 год — юбилейный для организаторов Московского Марафона. Являясь членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), проект возглавил беговое движение в России и получил признание на международной арене. В первом забеге в 2013 году приняли участие около 6 000 человек, а в 2016 эта цифра превысила 26 000. В 2016 году был установлен новый рекорд современной России по количеству финишировавших марафонцев, а участие спортивной элиты позволило достичь рекорда трасы — 2 часа 13 минут 40 секунд.
24 сентября 2017 года при поддержке Правительства Москвы, Департамента спорта и туризма города Москвы пройдёт Московский Марафон. Предшествовать главному беговому событию будут 5 уникальных забегов с собственной концепцией: «Апрель», Московский полумарафон, Красочный забег, Ночной забег, полумарафон «Лужники».
24 сентября 2017 года на старт выйдет более 30 000 бегунов! Впервые для болельщиков со всего мира, будет организована онлайн-трансляция марафона. На главных улицах Москвы пройдут забеги на дистанциях 42,2 км и 10 км, корпоративная эстафета, а также заезд хендбайкеров и колясочников. На старт выйдут и послы Московского Марафона — известные люди с активной жизненной позицией, пропагандирующие спорт и здоровый образ жизни.
В этом году каждый забег от организаторов Московского Марафона пройдет в новом формате — как самостоятельное беговое событие — с собственной концепцией и фирменным стилем.
9 апреля беговой сезон в Лужниках откроет первый и самый массовый весенний забег на 5 км — «Апрель». В нём примут участие 6 000 человек.
В этом году Московский полумарафон станет частью большого праздника бега — Первого российского полумарафона «За Бег». 21 мая забеги на дистанцию в 21,1 км пройдут по всей стране — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Единый день полумарафонов, когда бежит вся Россия, будет историческим для бегового движения. Маршрут Московского полумарафона длиною в 21,1 км проложен в один круг по набережным Москвы-реки. В этом году у забега появятся три новых дистанции — на 10 км, 5 км и 3 км. Старты будут разнесены по месту и времени. Накануне полумарафона — 19 и 20 мая — состоится традиционная выставка спортивных товаров и услуг.
Самый яркий — Красочный забег — состоится 11 июня. В нем примут участие 9 000 человек, для которых организаторы приготовили четыре разноцветные зоны c тоннами краски. Маршрут на 5 км пройдет вокруг Олимпийского комплекса «Лужники» по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.
15 июля пройдет Ночной забег – единственный в Москве, стартующий после захода солнца. 6 000 человек пробегут 10 км по Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участникам забега откроются ночные виды на художественно подсвеченные достопримечательности: здание президиума Российской академии наук (РАН), здание Национального центра управления обороной РФ, Андреевский и Крымский мосты, здания бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь» и Храм Христа Спасителя.
14 августа впервые пройдет полумарафон «Лужники», посвящённый истории легендарного олимпийского комплекса. 9 000 участников пробегут 21,1 км по Московским набережным в один круг. В забеге примут участие хендбайкеры и колясочники. Участникам полумарафона представится возможность посетить музей спорта «Лужники», где хранится крупнейшее в нашей стране собрание спортивных реликвий и наград.
Регистрация на Московский Марафон откроется 16 февраля 2017 года. Регистрация на забеги будет открываться последовательно, начиная с февраля.
2017 год — юбилейный для организаторов Московского Марафона. Являясь членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), проект возглавил беговое движение в России и получил признание на международной арене. В первом забеге в 2013 году приняли участие около 6 000 человек, а в 2016 эта цифра превысила 26 000. В 2016 году был установлен новый рекорд современной России по количеству финишировавших марафонцев, а участие спортивной элиты позволило достичь рекорда трасы — 2 часа 13 минут 40 секунд.
24 сентября 2017 года при поддержке Правительства Москвы, Департамента спорта и туризма города Москвы пройдёт Московский Марафон. Предшествовать главному беговому событию будут 5 уникальных забегов с собственной концепцией: «Апрель», Московский полумарафон, Красочный забег, Ночной забег, полумарафон «Лужники».
24 сентября 2017 года на старт выйдет более 30 000 бегунов! Впервые для болельщиков со всего мира, будет организована онлайн-трансляция марафона. На главных улицах Москвы пройдут забеги на дистанциях 42,2 км и 10 км, корпоративная эстафета, а также заезд хендбайкеров и колясочников. На старт выйдут и послы Московского Марафона — известные люди с активной жизненной позицией, пропагандирующие спорт и здоровый образ жизни.
В этом году каждый забег от организаторов Московского Марафона пройдет в новом формате — как самостоятельное беговое событие — с собственной концепцией и фирменным стилем.
9 апреля беговой сезон в Лужниках откроет первый и самый массовый весенний забег на 5 км — «Апрель». В нём примут участие 6 000 человек.
В этом году Московский полумарафон станет частью большого праздника бега — Первого российского полумарафона «За Бег». 21 мая забеги на дистанцию в 21,1 км пройдут по всей стране — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Единый день полумарафонов, когда бежит вся Россия, будет историческим для бегового движения. Маршрут Московского полумарафона длиною в 21,1 км проложен в один круг по набережным Москвы-реки. В этом году у забега появятся три новых дистанции — на 10 км, 5 км и 3 км. Старты будут разнесены по месту и времени. Накануне полумарафона — 19 и 20 мая — состоится традиционная выставка спортивных товаров и услуг.
Самый яркий — Красочный забег — состоится 11 июня. В нем примут участие 9 000 человек, для которых организаторы приготовили четыре разноцветные зоны c тоннами краски. Маршрут на 5 км пройдет вокруг Олимпийского комплекса «Лужники» по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.
15 июля пройдет Ночной забег – единственный в Москве, стартующий после захода солнца. 6 000 человек пробегут 10 км по Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участникам забега откроются ночные виды на художественно подсвеченные достопримечательности: здание президиума Российской академии наук (РАН), здание Национального центра управления обороной РФ, Андреевский и Крымский мосты, здания бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь» и Храм Христа Спасителя.
14 августа впервые пройдет полумарафон «Лужники», посвящённый истории легендарного олимпийского комплекса. 9 000 участников пробегут 21,1 км по Московским набережным в один круг. В забеге примут участие хендбайкеры и колясочники. Участникам полумарафона представится возможность посетить музей спорта «Лужники», где хранится крупнейшее в нашей стране собрание спортивных реликвий и наград.
Регистрация на Московский Марафон откроется 16 февраля 2017 года. Регистрация на забеги будет открываться последовательно, начиная с февраля.