ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 февраля, на улице Казакова, 18 прошла официальная церемония открытия Государственного музея спорта.

Уникальные экспонаты обрели свой новый дом в главном здании усадьбы Разумовского.

Музей был создан ещё в 1987 году музей и возрожден в 2010 году благодаря усилиям Минспорта. Музей насчитывает более 80 тысяч экспонатов, благодаря которым можно узнать об истории и традициях отечественного спорта. На экспозиции представлены предметы, иллюстрирующие историю побед советских и российских спортсменов: медали Ольги Корбут, Александра Рагулина, "Золотой мяч" Льва Яшина, наградные пояса Ивана Ярыгина, медали Ольги Капрановой, Семена Елистратова и многое другое.

Выставочные залы музея разделены на отдельные зоны по видам спорта – футболу, хоккею, водным видам, а также развитию спорта в разные годы: в дореволюционной России, в СССР и в современной России.

Посетители музея познакомятся с историей отечественного спорта за период более ста лет, узнают об исконных народных играх, о появлении первых спортивных обществ в дореволюционной России, о зарождении комплекса ГТО, массовом спорте и Олимпийских играх современности.