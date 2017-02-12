В Москве прошёл Континентальный кубок FIS по лыжным гонкам
12.02.2017, 23:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Континентальный кубок FIS по лыжным гонкам завершился 12 февраля на территории Гребного канала в Крылатском. Спортсмены соревновались в индивидуальном спринте свободным стилем.
Первой среди женщин дистанцию прошла Мария Давыденкова из Подмосковья, второй стала представительница Татарстана Анна Нечаевская. Тройку замкнула Наталья Ильина из Московской области.
На мужском пьедестале почёта верхнюю ступень занял Николай Морилов из Тюменской области, второе место у Андрея Феллера из Краснодарского края, третье досталось Ильдару Файзуллову из Татарстана.
Впервые Континентальный кубок по лыжным гонкам состоялся в Москве шесть лет назад в Парке Горького. После этого руководство FIS одобрило проведение официального этапа Кубка мира в столице России в следующем сезоне. 2 февраля 2012 года в олимпийском комплексе «Лужники» в первый раз прошёл этап Кубка мира FIS по лыжным гонкам в уникальной категории city-event, а в 2013-м Континентальный кубок FIS по лыжным гонкам принимали на ВДНХ (тогда ещё ВВЦ).
Нынешние состязания провели ассоциация «Новая Лига», Федерация лыжных гонок России при поддержке столичного Департамента спорта и туризма и Министерства спорта РФ.
Первой среди женщин дистанцию прошла Мария Давыденкова из Подмосковья, второй стала представительница Татарстана Анна Нечаевская. Тройку замкнула Наталья Ильина из Московской области.
На мужском пьедестале почёта верхнюю ступень занял Николай Морилов из Тюменской области, второе место у Андрея Феллера из Краснодарского края, третье досталось Ильдару Файзуллову из Татарстана.
Впервые Континентальный кубок по лыжным гонкам состоялся в Москве шесть лет назад в Парке Горького. После этого руководство FIS одобрило проведение официального этапа Кубка мира в столице России в следующем сезоне. 2 февраля 2012 года в олимпийском комплексе «Лужники» в первый раз прошёл этап Кубка мира FIS по лыжным гонкам в уникальной категории city-event, а в 2013-м Континентальный кубок FIS по лыжным гонкам принимали на ВДНХ (тогда ещё ВВЦ).
Нынешние состязания провели ассоциация «Новая Лига», Федерация лыжных гонок России при поддержке столичного Департамента спорта и туризма и Министерства спорта РФ.