В Москве прошёл Международный Кубок по шахматам "Moscow Open-2017"
05.02.2017, 23:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году Международный Кубок по шахматам проходил в восемь турниров для спортсменов разного возраста и квалификации. Впервые в истории турнира был разыгран кубок по быстрым шахматам среди слепых и слабовидящих. Самому юному зарегистрированному участнику было 5 лет, а самому возрастному – 95.
Столичные шахматисты достойно выступили, подтвердив своим мастерством слова о том, что Москва является столицей шахмат.
В основном турнире «Moscow open 2017» среди мужчин победу одержал москвич Дмитрий Гордиевский. Несмотря на равное количество баллов с омским шахматистом Владиславом Артемьевым (7,5), более высокие дополнительные показатели позволили Дмитрию подняться на вершину пьедестала. Третье место занял еще один московский гроссмейстер Борис Грачёв.
У женщин в главном турнире московская шахматистка Алина Кашлинская стала серебряным призёром соревнований (7,5 очков). Алина отстала от победительницы Оксаны Грицаевой из Феодосии на одно очко. Ей также единственной удалось сыграть с Грицаевой вничью. Третье место заняла Дина Беленькая (Санкт-Петербург).
Заметим, что и мужской, и женский основные турниры являлись этапами Кубка России.
В женском ветеранском турнире выиграла москвичка Галина Струтинская, среди любителей москвич Глеб Апрышко завоевал серебряную медаль. На первенстве национальной студенческой шахматной лиги шахматисты из Москвы завоевали три медали. В личном зачёте победительницей стала Елена Оршонова, у мужчин «бронзу» выиграл Игорь Вахламов. Также студенческая команда РГУФКСМиТ (Тагир Таалайбеков, Людмила Леолько) заняла второе место.
По итогам состязаний среди чемпионов школ московские шахматисты завоевали семь медалей: две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Шахматисты, занявшие в своих возрастах первое место, получили гранты на участие в чемпионате мира среди школьников, который пройдет в апреле этого года в румынском городе Ясы.
Столичные шахматисты достойно выступили, подтвердив своим мастерством слова о том, что Москва является столицей шахмат.
В основном турнире «Moscow open 2017» среди мужчин победу одержал москвич Дмитрий Гордиевский. Несмотря на равное количество баллов с омским шахматистом Владиславом Артемьевым (7,5), более высокие дополнительные показатели позволили Дмитрию подняться на вершину пьедестала. Третье место занял еще один московский гроссмейстер Борис Грачёв.
У женщин в главном турнире московская шахматистка Алина Кашлинская стала серебряным призёром соревнований (7,5 очков). Алина отстала от победительницы Оксаны Грицаевой из Феодосии на одно очко. Ей также единственной удалось сыграть с Грицаевой вничью. Третье место заняла Дина Беленькая (Санкт-Петербург).
Заметим, что и мужской, и женский основные турниры являлись этапами Кубка России.
В женском ветеранском турнире выиграла москвичка Галина Струтинская, среди любителей москвич Глеб Апрышко завоевал серебряную медаль. На первенстве национальной студенческой шахматной лиги шахматисты из Москвы завоевали три медали. В личном зачёте победительницей стала Елена Оршонова, у мужчин «бронзу» выиграл Игорь Вахламов. Также студенческая команда РГУФКСМиТ (Тагир Таалайбеков, Людмила Леолько) заняла второе место.
По итогам состязаний среди чемпионов школ московские шахматисты завоевали семь медалей: две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Шахматисты, занявшие в своих возрастах первое место, получили гранты на участие в чемпионате мира среди школьников, который пройдет в апреле этого года в румынском городе Ясы.