В Москве реконструируют велодром спортшколы "Нагорная"
19.01.2017, 17:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Печатниках реконструируют велодром спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная». Проект уже утверждён в Москомархитектуре.
Велодром находится в прибрежной зоне Москвы-реки, по адресу: улица Гурьянова, владение 10, строение 1. В его составе появится двухэтажный павильон площадью около 500 квадратных метров. Там разместятся медкабинет, раздевалки, душевые, склады для инвентаря, велосипедов и мототехники, а также велоремонтная мастерская. На втором этаже будут административные и тренерские помещения.
В Печатниках реконструируют велодром спортшколы «Нагорная». Официальный сайт Мэра Москвы
Для стартовой горы изготовят специальную металлическую конструкцию, а существующую трассу реконструируют, изменив геометрию виражей и препятствий.
«Реконструкция велодрома в Печатниках является частью большой городской программы по развитию детского и юношеского спорта. Как ранее заявлял Сергей Собянин, в каждом районе столицы появится вся необходимая для этого спортивная инфраструктура», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В Печатниках реконструируют велодром спортшколы «Нагорная». Официальный сайт Мэра Москвы
Павильон облицуют деревом, а также алюминиевыми композитными панелями зелёного цвета и украсят большими витражами. Ранее Москомархитектура согласовала проект ещё одного велодрома — для спортивной школы в Ясеневе (улица Тарусская, дом 18).
Велодром находится в прибрежной зоне Москвы-реки, по адресу: улица Гурьянова, владение 10, строение 1. В его составе появится двухэтажный павильон площадью около 500 квадратных метров. Там разместятся медкабинет, раздевалки, душевые, склады для инвентаря, велосипедов и мототехники, а также велоремонтная мастерская. На втором этаже будут административные и тренерские помещения.
В Печатниках реконструируют велодром спортшколы «Нагорная». Официальный сайт Мэра Москвы
Для стартовой горы изготовят специальную металлическую конструкцию, а существующую трассу реконструируют, изменив геометрию виражей и препятствий.
«Реконструкция велодрома в Печатниках является частью большой городской программы по развитию детского и юношеского спорта. Как ранее заявлял Сергей Собянин, в каждом районе столицы появится вся необходимая для этого спортивная инфраструктура», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В Печатниках реконструируют велодром спортшколы «Нагорная». Официальный сайт Мэра Москвы
Павильон облицуют деревом, а также алюминиевыми композитными панелями зелёного цвета и украсят большими витражами. Ранее Москомархитектура согласовала проект ещё одного велодрома — для спортивной школы в Ясеневе (улица Тарусская, дом 18).