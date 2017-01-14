В Москве завершился этап мирового тура по сноуборду "Гран-при де Русси"
14.01.2017, 23:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 14 января в Москве прошёл этап мирового тура по сноуборду в дисциплине биг-эйр «Grand Prix de Russie». В столице эти соревнования состоялись уже в четвертый раз.
Сильнейшие спортсмены из России, США и Европы, среди которых такие именитые участники, как Роопе Тонтери (Финляндия), Антуан Трюшон (Канада), Нуути Ниемеля (Финляндия), Антон Мамаев, Александр Смелов, Антон Лаврентьев (Россия) и другие, соревновались на специально возведенном трамплине высотой 50 метров и длиной более 200 метров, расположенном на территории Гребного канала в Крылатском.
Напомним, что Grand Prix de Russie – это соревнования в одной из самых зрелищных дисциплин экстремальных видов спорта - «биг-эйр». На соревнованиях по спортсмены разгоняются и прыгают с большого трамплина, выполняя в полёте разные трюки. Для проведения соревнований готовится специальный трамплин и горка с площадкой для приземления. Прыжок тщательно рассчитывается, чтобы он был затяжным и зрелищным, но в то же время безопасным для спортсмена. Выступления участников оценивают по сложности трюков, динамике, «чистоте» и красоте исполнения.
Заезды райдеров чередовались с головокружительными трюками самого зрелищного из существующих на сегодняшний день разновидностей мотоспорта – FMX, выполненными Алексеем Колесниковым и его командой. Отметим, что Колесников является единственным российским участниом мировых этапов Red Bull X-Fighters, основоположником FMX в Российской Федерации и входит в Топ-20 райдеров планеты. Именно он первым в нашей стране сделал бэкфлип (сальто назад).
Антон Мамаев, представляющий Россию, занял первое место российского этапа мирового тура по сноуборду в дисциплине биг-эйр. В финале соревнований, в который вышли 10 сильнейших спортсменов, он исполнил самый сложный и чистый прыжок. Серебро соревнований досталось Роопе Тонтери из Финляндии, бронза - ещё одному россиянину Михаилу Матвееву.
Всего в соревнованиях приняли участие 25 сноубордистов из 9 стран мира.
Сильнейшие спортсмены из России, США и Европы, среди которых такие именитые участники, как Роопе Тонтери (Финляндия), Антуан Трюшон (Канада), Нуути Ниемеля (Финляндия), Антон Мамаев, Александр Смелов, Антон Лаврентьев (Россия) и другие, соревновались на специально возведенном трамплине высотой 50 метров и длиной более 200 метров, расположенном на территории Гребного канала в Крылатском.
Напомним, что Grand Prix de Russie – это соревнования в одной из самых зрелищных дисциплин экстремальных видов спорта - «биг-эйр». На соревнованиях по спортсмены разгоняются и прыгают с большого трамплина, выполняя в полёте разные трюки. Для проведения соревнований готовится специальный трамплин и горка с площадкой для приземления. Прыжок тщательно рассчитывается, чтобы он был затяжным и зрелищным, но в то же время безопасным для спортсмена. Выступления участников оценивают по сложности трюков, динамике, «чистоте» и красоте исполнения.
Заезды райдеров чередовались с головокружительными трюками самого зрелищного из существующих на сегодняшний день разновидностей мотоспорта – FMX, выполненными Алексеем Колесниковым и его командой. Отметим, что Колесников является единственным российским участниом мировых этапов Red Bull X-Fighters, основоположником FMX в Российской Федерации и входит в Топ-20 райдеров планеты. Именно он первым в нашей стране сделал бэкфлип (сальто назад).
Антон Мамаев, представляющий Россию, занял первое место российского этапа мирового тура по сноуборду в дисциплине биг-эйр. В финале соревнований, в который вышли 10 сильнейших спортсменов, он исполнил самый сложный и чистый прыжок. Серебро соревнований досталось Роопе Тонтери из Финляндии, бронза - ещё одному россиянину Михаилу Матвееву.
Всего в соревнованиях приняли участие 25 сноубордистов из 9 стран мира.