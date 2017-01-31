ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Нижнем Новгороде прошло совещание под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко о ходе подготовки Нижегородской области к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации. В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, заместитель Руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков, руководители и ответственные лица федеральных органов власти, представители Правительства региона.

Заместитель Главы Ростуризма Алексей Конюшков проинспектировал ход строительства гостиниц Нижнего Новгорода, реализуемых в рамках исполнения мероприятий подпрограммы II «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения» Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. Также он посетил ряд существующих средств размещения, планируемых к заселению различными клиентскими группами.

Участники совещания посетили один из строящихся объектов – пятизвёздочную гостиницу Marriott. В настоящее время получено разрешение на ввод здания гостиницы в эксплуатацию, на объекте ведётся подготовка к операционной деятельности.

При этом отмечены недостаточные темпы строительства других объектов программы – трёхзвёздочной гостиницы IBIS Stadium, четырёхзвёздочной DoubleTree by Hilton.