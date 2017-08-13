В Подмосковье за последние годы построили порядка 90 ФОКов
13.08.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На территории Подмосковья за последние годы построили почти 90 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), всего в регионе занимаются спортом более 2,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Накануне в Подмосковье отметили всероссийский спортивный праздник День физкультурника. Развитие спорта и физической культуры в России – одно из важных направлений государственной политики. Всё больше людей выбирают спорт. Именно поэтому День физкультурника стал народным праздником. Подмосковье – один из самых спортивных регионов страны. Здесь активно развивается спортивная инфраструктура, которая с каждым годом всё более востребована у населения.
«Благодаря программе губернатора Подмосковья “50 ФОКов”, в каждом районе уже построен или строится современный универсальный спортивный комплекс. Всего за последние годы в Московской области построено 86 спорткомплексов», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, его слова приводятся в материале.
Накануне в Подмосковье отметили всероссийский спортивный праздник День физкультурника. Развитие спорта и физической культуры в России – одно из важных направлений государственной политики. Всё больше людей выбирают спорт. Именно поэтому День физкультурника стал народным праздником. Подмосковье – один из самых спортивных регионов страны. Здесь активно развивается спортивная инфраструктура, которая с каждым годом всё более востребована у населения.
«Благодаря программе губернатора Подмосковья “50 ФОКов”, в каждом районе уже построен или строится современный универсальный спортивный комплекс. Всего за последние годы в Московской области построено 86 спорткомплексов», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, его слова приводятся в материале.
Источник: http://mosreg.ru